Weitere Koreaner aus dem von Covid-19 hart betroffenen Indien zurückgekehrt

Eine weitere Gruppe von Südkoreanern ist heute aus dem von Covid-19 hart betroffenen Indien zurückgekehrt.Eine Maschine von Asiana Airlines mit 204 Menschen an Bord startete in Bengaluru und kam gegen 6.20 Uhr am Flughafen Incheon an.Ursprünglich wollten 206 Menschen reisen, zwei durften wegen eines positiven Corona-Tests nicht mitfliegen.Die Zurückgekehrten müssen sieben Tage lang in vom Staat bereitgestellten Einrichtungen unter Quarantäne stehen und zweimal getestet werden. Sollte ein negatives Testergebnis vorliegen, werden sie sich in eine siebentägige Selbstquarantäne zu Hause oder in einer anderen Einrichtung begeben. Einen Tag vor der Entlassung aus der Quarantäne müssen sie ein weiteres Mal getestet werden.Am Sonntag ist ein weiterer Rückholflug in Delhi geplant.Zuvor waren am Dienstag 172 Südkoreaner aus Indien zurückgekehrt.