Südkorea verzeichnet elften Monat in Folge Leistungsbilanzüberschuss

Photo : Getty Images Bank

Südkorea hat den elften Monat in Folge einen Überschuss in der Leistungsbilanz erzielt.Nach Angaben der Zentralbank am Freitag wurde im März nach vorläufigen Schätzungen ein Überschuss in Höhe von 7,82 Milliarden Dollar verbucht.Damit wurde seit Mai letzten Jahres stets ein Plus verzeichnet. Der Überschuss wuchs zudem um 1,88 Milliarden Dollar gegenüber dem Vorjahr.Der gesamte Leistungsbilanzüberschuss im Auftaktquartal lag bei 22,82 Milliarden Dollar. Das sind 76,5 Prozent mehr verglichen mit dem Vorjahresquartal.Im März legte der Überschuss in der Warenbilanz um 960 Millionen Dollar im Vorjahresvergleich auf 7,92 Milliarden Dollar zu. Die Ausfuhren nahmen um 18,5 Prozent auf 54,38 Milliarden Dollar zu, während die Einfuhren um 19,3 Prozent auf 46,46 Milliarden Dollar stiegen.Bei der Aktienanlage legten die Investitionen von Südkoreanern im Ausland um 6,43 Milliarden Dollar zu, während Ausländer 7,27 Milliarden Dollar mehr in koreanische Aktien anlegten.