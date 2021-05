Außenminister Chung: USA werden Nordkorea ihre Politik erläutern

Photo : YONHAP News

Die USA werden Nordkorea ihre Politik gegenüber dem Land erläutern.Das sagte der südkoreanische Außenminister Chung Eui-yong am Donnerstag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Yonhap in London. Dort nahm er am G7-Treffen der Außen- und der Entwicklungsminister teil.Laut Chung wolle Washington gegenüber Pjöngjang Details nach der Überprüfung der Nordkorea-Politik erläutern.Einen Bericht der "Washington Post", nach dem Nordkorea auch auf einen zweiten Kontaktversuch Washingtons nicht reagiert habe, wollte Chung nicht bestätigen. Er habe davon nichts gehört, sagte er.Laut Chung wäre es aus Sicht der USA wünschenswert, bald einen Sondergesandten für Nordkorea zu ernennen. Denn dies würde den Eindruck vermitteln, dass Washington sich auf Verhandlungen mit dem Norden konzentriere.