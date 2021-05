Kultur Ausstellung zu Tschechiens Puppentheater in Seoul

In Seoul findet eine Ausstellung zum Puppentheater Tschechiens statt, das immaterielles UNESCO-Welterbe ist.



Das Seoul Geschichtsmuseum gab am Freitag bekannt, dass die Ausstellung am 4. Juni eröffnet werde.



Die bisher größte Ausstellung über das tschechische Marionettentheater in Südkorea wird gemeinsam mit dem Chrudim Puppetry Museum veranstaltet. Dieses ist das einzige dem tschechischen Kulturministerium unterstellte nationale Puppentheater-Museum.



Dabei wird die Geschichte des tschechischen Puppentheaters gezeigt. Puppen, die in verschiedenen Marionettenspielen auftreten, werden ausgestellt. Auch Videos von 17 Spielen und Animationsfilmen werden aufgeführt. Zuschauer können zudem einige Marionetten selbst anfassen.



156 Gegenstände einschließlich von Marionetten, die das Chrudium Puppetry Museum besitzt, trafen für die Ausstellung am frühen Freitagmorgen in Südkorea ein.



Die Ausstellung war ursprünglich im vergangenen Jahr, zum 30. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Tschechien, geplant, wurde jedoch wegen der Corona-Pandemie abgesagt.



Die Ausstellung findet vom 4. Juni bis zum 29. August im Geschichtsmuseum in Seoul statt. Der Eintritt ist kostenlos, ein Besuch muss aber vorher angemeldet werden.