Südkorea meldet 525 neue Covid-19-Fälle

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in Südkorea hat den zweiten Tag in Folge im 500er-Bereich gelegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 525 Neuansteckungen bestätigt, darunter 509 lokale und 16 eingeschleppte Fälle. Bislang wurden insgesamt 126.044 Covid-19-Fälle in Südkorea nachgewiesen.Etwa 61 Prozent der lokalen Neuinfektionen wurden in der Hauptstadtregion bekannt.Die Zahl der Corona-Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf beträgt 162.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um neun auf 1.860. Die Letalitätsrate liegt bei 1,48 Prozent.