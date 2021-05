Südkorea und USA kooperieren nach Absturz chinesischer Weltraumrakete

Photo : YONHAP News

Die koreanische Halbinsel zählt laut der Luftwaffe Südkoreas nicht zu den erwarteten Absturzorten von Trümmerteilen der chinesischen Weltraumrakete „Langer Marsch 5B“.Das entsprechende Analyseergebnis gaben die Luftstreitkräfte am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt. Sie hätten mit dem Combined Space Operations Center (CSpOC) des US-Weltraumkommandos eine Videositzung für die Kooperation abgehalten, um auf den Absturz von Trümmerteilen der Trägerrakete vorbereitet zu sein.Der Luftwaffe zufolge wiegen die Überreste der außer Kontrolle geratenen Rakete 22,5 Tonnen. Derzeit nähern sie sich in etwa 280 Kilometern Höhe täglich um ein bis zwei Kilometer der Erde an. Voraussichtlich am Samstag oder Sonntag koreanischer Zeit werden sie in die Erdatmosphäre eintreten.Die Luftwaffe warnte zugleich, dass die Möglichkeit doch noch nicht ausgeschlossen werden könne, dass Überreste beim Eintritt in die Atmosphäre aufgrund von verschiedenen Faktoren auf die koreanische Halbinsel herabfallen würden.Die Luftwaffe werde auf alle Möglichkeiten vorbereitet sein und in Kooperation mit dem CSpOC zügig vorgehen, hieß es.