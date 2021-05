Paketzusteller wollen in Generalstreik treten

Photo : YONHAP News

Gewerkschaftlich organisierte Paketzusteller wollen in einen Generalstreik treten, um gegen ein Parkverbot im Erdgeschoss in einem Mega-Apartmentkomplex in Seoul zu protestieren.Die Gewerkschaft von Paketfahrern teilte mit, dass sie am Donnerstag eine Abstimmung über einen eventuellen Streik durchgeführt habe. Etwa 5.200 Mitglieder hätten daran teilgenommen, 77 Prozent hätten für einen Streik gestimmt.Der Vorsitzende werde mit Rücksicht auf die Entwicklungen und Unbequemlichkeiten für die Öffentlichkeit entscheiden, wann der Streik beginnen solle, hieß es.Der Gewerkschaft sind 6.400 Paketfahrer beigetreten, das entspricht elf Prozent aller Paketzusteller im Land.In einem Apartmentkomplex im Osten der Hauptstadt dürfen seit kurzem die Lieferwagen von Paketzustellern lediglich den Tiefgaragenplatz nutzen. Die Gewerkschaft kritisiert die Maßnahme als Machtmissbrauch und fordert die Paketdienstunternehmen auf, sich aktiv für die Problemlösung einzusetzen.