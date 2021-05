Vereinigungsminister hält militärische Spannungen durch Nordkorea vor Gipfel für unwahrscheinlich

Photo : YONHAP News

Es ist nach Einschätzung des südkoreanischen Vereinigungsministers unwahrscheinlich, dass Nordkorea vor dem am 21. Mai geplanten Südkorea-USA-Gipfel militärische Spannungen schüren würde.Nordkorea wisse aus seinen Erfahrungen während der Obama-Regierung, dass mit der Erhöhung militärischer Spannungen am Ziel vorbeigeschossen worden sei. Daher werde Nordkorea einen solchen Fehler nicht wiederholen, sagte Vereinigungsminister Lee In-young am Freitag in einem Radioprogramm.Viele Experten hätten gemeint, dass die Wahrscheinlichkeit militärischer Spannungen vor dem Gipfel relativ gering sei, fügte er hinzu.Zum aktuellen Stand der innerkoreanischen Beziehungen äußerte Lee, dass sich nach einer langen Pattsituation Anzeichen für Veränderungen abzeichneten.Nordkorea sende Botschaften aus, die Spielraum für Dialoge ließen. Der Norden scheine begonnen zu haben, eventuelle Kontaktmöglichkeiten auszuloten, anstatt nur die Entwicklungen zu beobachten, hieß es.Der Minister fügte hinzu, dass Nordkorea wahrscheinlich reagieren werde, indem es die Ergebnisse des bevorstehenden Südkorea-USA-Gipfels und die Einzelheiten der Nordkorea-Politik der USA beobachte.Außerdem äußerte er die Erwartung, dass der Südkorea-USA-Gipfel nicht nur für einen Dialog zwischen Nordkorea und den USA positiv sein werde, sondern auch eine sehr gute Bedingung für die Wiederaufnahme innerkoreanischer Gespräche und die Wiederbelebung des Friedensprozesses auf der koreanischen Halbinsel werden könnte.