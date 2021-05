246.000 Menschen im Alter von 70 bis 74 Jahren buchen am ersten Tag Impftermin

Photo : YONHAP News

In Südkorea hat am Donnerstag die Vergabe von Terminen für die Corona-Schutzimpfung mit dem Vakzin von AstraZeneca an 70-74-Jährige begonnen.Laut der Impftaskforce buchten am ersten Tag 246.000 Menschen in dieser Altersgruppe einen Termin. Das entspricht 11,5 Prozent dieser 2,13 Millionen Menschen zählenden Personengruppe, zu der auch Menschen mit chronischen schweren Atemwegserkrankungen zählen.Die 65-69-Jährigen können ab Montag einen Impftermin buchen, die 60-64-Jährigen ab 13. Mai. Auch die Erzieher an den Kindergärten und -tagesstätten, die Lehrer der ersten und zweiten Grundschulklassen sowie Betreuungspersonal sind ab 13. Mai an der Reihe.