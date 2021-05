NSC bewertet Ergebnisse der Überprüfung der Nordkorea-Politik durch USA positiv

Photo : YONHAP News

Der Nationale Sicherheitsrat (NSC) Südkoreas hat die Ergebnisse der Überprüfung der Nordkorea-Politik durch die US-Regierung positiv bewertet.Das Präsidialamt in Seoul gab am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt, dass der ständige Ausschuss des NSC unter Leitung des nationalen Sicherheitsberaters Suh Hoon getagt habe.Die Sitzungsteilnehmer seien der Ansicht gewesen, dass die Ergebnisse der Überprüfung in eine realistische und praktische Richtung gingen, mit einer Konzentration auf eine zwischen Seoul und Washington eng abgestimmte Diplomatie, hieß es.Die US-Regierung hatte 100 Tage nach dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden die Überprüfung der Nordkorea-Politik abgeschlossen. Details wurden noch nicht bekannt. Im Mittelpunkt des Konzepts steht dem Weißen Haus zufolge das Ziel der vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel durch eine praktische Annäherung und Verhandlungslösung.Die südkoreanische Regierung teilte bereits die Position mit, dass sie die Ergebnisse der Überprüfung der Nordkorea-Politik begrüße.