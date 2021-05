Südkorea stellt Bolivien medizinische Geräte bereit

Photo : YONHAP News

Südkorea hat Bolivien medizinische Geräte im Wert von 3,2 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt.Die Koreanische Agentur für internationale Zusammenarbeit (KOICA) teilte mit, eine Zeremonie hierfür am Donnerstag (Ortszeit) im Hospital Oruro-Corea abgehalten zu haben.Die Lieferung erfolgte im Rahmen eines Programms zur Gesundheitsförderung und der Verbesserung der Lebensqualität im Hochland Boliviens. Die südkoreanische Regierung will bis nächstes Jahr insgesamt neun Millionen Dollar für das Programm einsetzen.Der bolivianische Gesundheitsminister Jeyson Auza bedankte sich bei der südkoreanischen Regierung für die Lieferung von Geräten, damit für die Bewohner der Region Oruro erforderliche medizinische Dienstleistungen angeboten werden könnten.Bei der Zeremonie waren auch der Gouverneur des Departamento Oruro, der Bürgermeister der Stadt Oruro, der südkoreanische Botschafter Kim Hak-jae und der Leiter des KOICA-Büros in Bolivien, Kim Sik-hyon, anwesend.Das Hospital Oruro-Corea ist ein vom KOICA im 2017 gebautes Allgemeinkrankenhaus.