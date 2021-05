Börse in Seoul legt dritten Handelstag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Leitbörse hat am Freitag den dritten Handelstag in Folge zulegen können.Der Kospi gewann 0,58 Prozent auf 3.197,2 Zähler.Der Index war mit einem leichten Plus in den Handel gestartet, nachdem die US-Börse wegen erfreulicher Daten zum US-Arbeitsmarkt zugelegt hatte.Insgesamt hätten die Arbeitslosenzahlen in den USA einen positiven Einfluss auf zyklische Werte an der koreanischen Börse gehabt, wurde Choi Yoo-joon von Shinhan Investment von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.