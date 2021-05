Trümmerteile chinesischer Rakete in Indischen Ozean gestürzt

Photo : YONHAP News

Trümmerteile einer chinesischen Weltraumrakete sind laut Berichten in den Indischen Ozean gestürzt.Die Nachrichtenagentur AFP und andere Medien meldeten unter Berufung auf den staatlichen Sender China Central Television, dass die Trümmerteile der "Langer Marsch 5B" am Sonntagmorgen in die Erdatmosphäre eingetreten seien.Nach koreanischer Zeit war dies um 10.24 Uhr.Die meisten der Raketenteile seien beim Wiedereintritt zerstört worden, die übrigen Trümmerteile mit einem Gewicht von schätzungsweise 20 Tonnen seien in den Indischen Ozean gestürzt.Ein Einfluss auf die koreanische Halbinsel bestand offenbar nicht.Die Rakete hatte am 29. April das Hauptmodul der chinesischen Raumfahrtstation ins All befördert.