Son Heung-min erzielt 22. Saisontreffer und stellt Karriere-Bestmarke auf

Fußballnationalspieler Son Heung-min hat seinen 22. Saisontreffer erzielt und eine persönliche Karriere-Bestmarke aufgestellt.Am Samstag traf er für seinen Verein Tottenham Hotspur in der englischen Premier League gegen Leeds United in der 25. Minute zum 1:1. Seine Mannschaft verlor das Spiel jedoch mit 1:3.Es war Sons 17. Saisontreffer in der höchsten englischen Spielklasse. Damit stellte er den jahrzehntealten Rekord von Cha Bum-kun ein, der in der deutschen Bundesliga in der Saison 1985/86 ebenfalls 17 Tore erzielt hatte.Mit nun 22. Saisontreffern überbot Son seine Leistung in der Saison 2016/17, als er 21. Tore erzielen konnte.