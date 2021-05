65-69-Jährige können ab heute Impftermine buchen

Photo : YONHAP News

Ab heute können die 65-69-Jährigen einen Termin für die Impfung mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca buchen.Impfberechtigte dieser Gruppe hätten bis zum 3. Juni Zeit, um den Termin für die Erstimpfung zu reservieren, teilten die Gesundheitsbehörden am Sonntag mit.Ab Donnerstag können die 60-64-Jährigen sich für eine Impfung anmelden.Die Impfungen sollen für die 65-74-Jährigen am 27. Mai beginnen und für die 60-64-Jährigen am 7. Juni.Impfwillige im Alter zwischen 60 und 74 sollen nach dem Plan der Regierung bis zum 19. Juni ihre erste Spritze erhalten haben.