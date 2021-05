Bericht: Südkorea, Japan und USA arrangieren Treffen der Geheimdienstchefs

Photo : YONHAP News

Südkorea, Japan und die USA arrangieren offenbar ein Treffen ihrer Geheimdienstchefs.Das berichtete der japanische Privatsender Japan News Network (JNN) am Sonntag und berief sich auf Angaben eines japanischen Regierungsbeamten.Demnach sollen die Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste der USA, Avril Haines, und der Leiter des südkoreanischen Geheimdienstes (NIS), Park Jie-won, nächste Woche in Tokio den japanischen Geheimdienstchef Hiroaki Takizawa treffen.Auch aus südkoreanischen Regierungskreisen war zu erfahren, dass in naher Zukunft ein solches Treffen geplant sei.Der NIS wollte den japanischen Medienbericht nicht bestätigen. Der Terminplan des Geheimdienstchefs könne nicht öffentlich gemacht werden, hieß es.