Dritte Gruppe von Koreanern aus Indien zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Eine dritte Gruppe von Südkoreanern ist am Sonntag aus dem von Covid-19 besonders stark betroffenen Indien zurückgekehrt.Eine Maschine mit 164 Personen, meistens Firmenmitarbeiter, an Bord traf gegen 8 Uhr aus Neu-Delhi kommend am Flughafen Incheon ein.Südkorea hatte zuvor am 4. Mai 172 Landsleute mit einem Sonderflug aus Chennai zurückgeholt, am 7. Mai 203 weitere Landsleute mit einem Flug aus Bengaluru.Nach Behördenangaben am Sonntag wurden inzwischen elf Infektionsfälle unter den Rückkehrern bestätigt.Unter den 172 am 4. Mai Zurückgekehrten seien zwei Infektionsfälle nachgewiesen worden, während 170 Personen negativ getestet worden seien. Unter den 204 Personen, darunter auch ein ausländischer Staatsbürger, die am 7. Mai eingereist seien, seien neun Infizierte erfasst worden. 194 Menschen seien negativ getestet worden, bei einer Person stehe das Ergebnis noch aus, hieß es.