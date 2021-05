Anzeichen für Verstärkung der Beziehungen zwischen Nordkorea und China

Photo : Getty Images Bank

Es werden Anzeichen für eine Verstärkung der Beziehungen zwischen Nordkorea und China beobachtet, nachdem sie sich infolge der Corona-bedingten Grenzschließung Nordkoreas im vergangenen Jahr abgekühlt hatten.Die Internationale Verbindungsabteilung der Kommunistischen Partei Chinas gab auf ihrer Webseite bekannt, dass ihr Direktor Song Tao eine Fotoausstellung besucht habe, die anlässlich des dritten Jubiläums des China-Besuchs von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in der nordkoreanischen Botschaft in Peking veranstaltet worden sei.Wie verlautete, habe Song gewürdigt, dass Kim durch seine viermaligen Besuche in China ein neues Kapitel im nordkoreanisch-chinesischen Verhältnis aufgeschlagen habe. Er habe die Position Chinas mitgeteilt, die Beziehungen mit Nordkorea in eine neue Phase überführen und zum Frieden und der Stabilität in der Region beitragen zu wollen.Eine Quelle wies darauf hin, dass jüngst die Grenzschließung zwischen beiden Ländern inoffiziell zum Teil aufgehoben worden sei. Dass eine Fotoausstellung anlässlich des dritten Jubiläums von Kims China-Besuch stattgefunden habe und dass viele hochrangige Chinesen daran teilgenommen hätten, könne darauf hindeuten, dass zwischen Nordkorea und China als Reaktion auf die Biden-Regierung wieder eine solidarische Atmosphäre geschaffen werde.