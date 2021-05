Internationales Koreanischer Frachter kollidiert mit japanischem Fischkutter

Ein südkoreanischer Frachter und ein japanischer Fischkutter sind am Freitag im Meer nahe Shimonoseki in der japanischen Präfektur Yamaguchi kollidiert.



Laut der Nachrichtenagentur Kyodo stieß der koreanische Frachter „Taelim Jasmine“ gegen 15.40 Uhr 5,8 Kilometer westlich der Insel Futaoi mit einem japanischen Fischkutter zusammen.



An Bord des 6,6 Tonnen schweren Fischkutters war der Kapitän, während an Bord des 695 Tonnen schweren Frachters zehn Koreaner waren.



Wie verlautete, habe allein der Kapitän des Kutters aufgrund des Unfalls, bei dem sich der Bug des Kutters und das Steuerbord des Frachtschiffs berührten, einen leichten Bluterguss am Kopf erlitten.



Laut Kyodo könnten beide Schiffe noch eigenständig fahren. Das zuständige Büro der japanischen Küstenwache untersuche den Fall.