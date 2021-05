Park Yong-jin von der Regierungspartei will Präsidentschaftskandidat werden

Photo : YONHAP News

Der Abgeordnete Park Yong-jin von der regierenden Minjoo-Partei Koreas hat offiziell angekündigt, dass er bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr kandidieren wolle.Park kündigte am Sonntag auf einer Pressekonferenz auf dem Gelände der Nationalversammlung seine Bewerbung an. Diesen Schritt machte er als Erster unter den potenziellen Präsidentschaftskandidaten.Der 50-Jährige erklärte, er wolle als junger Präsident durch einen Generationswechsel in der Politik einen Generationswechsel in der Republik Korea herbeiführen und eine glückliche Nation schaffen.Park versprach, das Immobilienproblem zu lösen, das zu Wut und Frustration der Öffentlichkeit geführt habe, und sich somit für die Gewährleistung des Rechts der Bürger auf Wohnen einzusetzen. Er stellte auch die Schaffung eines Systems zur stabilen und langfristigen Vermögensbildung in Aussicht.Die Präsidentschaftswahl findet am 9. März des kommenden Jahres statt. Die Regierungspartei will nach der Vorwahl Ende Juni Anfang September ihren Präsidentschaftskandidaten küren.