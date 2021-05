Umfrage: Nur 9,9 Prozent der Koreaner halten Herdenimmunität im November für machbar

Photo : YONHAP News

Lediglich einer von zehn Bürgern in Südkorea hält die von der Regierung angestrebte Herdenimmunität gegen Covid-19 im November für möglich.Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte der Unternehmerverband FKI am Sonntag. Das Meinungsforschungsinstitut Mono Research befragte im Auftrag der Organisation landesweit 838 Erwachsene in Bezug auf die Impfstoffversorgung.60,8 Prozent der Befragten erwarteten, dass bis zur zweiten Hälfte des nächsten Jahres eine Herdenimmunität erreicht werden könne. 29,3 Prozent rechneten damit, dass erst 2023 oder später eine Herdenimmunität möglich wäre.Nur 9,9 Prozent gingen davon aus, dass im November dieses Jahres eine Herdenimmunität eintreten könne.67,4 Prozent erwarteten, dass die Einführung eines Corona-Impfpasses zur Belebung der Wirtschaft beitragen werde. 11,7 Prozent waren der gegensätzlichen Meinung.