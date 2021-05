Zahl der Corona-Neuinfektionen unter 500 gefallen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist infolge weniger Testungen am Wochenende erstmals seit einer Woche unter 500 gefallen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 463 Neuansteckungen bestätigt, darunter 436 lokale und 27 eingeschleppte Fälle. Bislang seien insgesamt 127.772 Infektionsfälle im Land nachgewiesen worden.136 lokale Fälle, damit der größte Anteil, wurden in Seoul bekannt. Die Provinz Gyeonggi folgte mit 135 Fällen. Ulsan meldete 24 Fälle, Nord-Gyeongsang und Busan jeweils 19 Fälle.Von den eingeschleppten Fällen waren 20 Ausländer und sieben Südkoreaner betroffen.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf kletterte um einen auf 161.Die Zahl der Corona-Toten stieg um einen auf 1.875. Die Letalitätsrate beträgt 1,47 Prozent.