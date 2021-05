Nordkorea unterstützt Bauern bei Reisumpflanzung

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat von staatlicher Seite alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Bauern bei der Reisumpflanzung zu unterstützen.Für die Umpflanzung junger Setzlinge in die Reisfelder seien alle verfügbaren Kräfte der Partei und des Kabinetts zur Unterstützung in die ländlichen Gebiete geschickt worden.Das schrieb „Rodong Sinmun“, das Organ der Arbeiterpartei, am Montag. Die gesamte Nation sei angesichts der bevorstehenden Saison der Reisumpflanzung vom Eifer erfüllt, die Bauerndörfer zu unterstützen. Das Kabinett, die Ministerien und Parteiorganisationen arbeiteten derzeit daran, Projekte hierfür zu planen.Wie verlautete, habe sich die Nahrungsmittelknappheit in Nordkorea weiter verschärft, weil die Versorgung mit Düngemitteln wegen des Corona-bedingten Stopps des Handels mit China im vergangenen Jahr gestört wurde und der Ernteertrag als Folge von Naturkatastrophen schrumpfte.Das südkoreanische Vereinigungsministerium geht davon aus, dass dieses Jahr in Nordkorea über eine Million Tonnen Nahrungsmittel fehlen würden.