Regierung will bald Strategie für Förderung der Halbleiterindustrie vorlegen

Photo : Getty Images Bank

Die Regierung will bald eine umfassende Strategie für die Förderung der Halbleiterindustrie vorlegen.Die zuständigen Minister diskutierten am Montag bei einer Sitzung unter Leitung von Finanzminister Hong Nam-ki über eine Strategie für die einheimische Halbleiterbranche. Anwesend waren unter anderem Industrieminister Moon Sung-wook, Umweltministerin Han Jeoung-ae, der Minister des Büros für die Koordinierung der Regierungspolitik, Koo Yun-cheol, und der präsidiale Chefsekretär für Wirtschaft, Ahn Il-hwan.Die Teilnehmer überprüften wichtige Einzelheiten und Streitpunkte im Zusammenhang mit der Halbleiterstrategie. Vereinbart wurde, unter Berücksichtigung der heutigen Diskussionsergebnisse möglichst bald konkrete Maßnahmen festzulegen und bekannt zu machen.Sie erörterten auch Inhalte eines Szenarios für die Erreichung der CO2-Neutralität bis 2050. Laut dem Finanzministerium wird der geplante präsidiale Ausschuss für CO2-Neutralität in seinen Diskussionen an die heutigen Beratungsergebnisse anknüpfen.