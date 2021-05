Präsident Moon verspricht Engagement für unumkehrbaren Frieden

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in will sich in seinem letzten Amtsjahr für einen unumkehrbaren Frieden auf der koreanischen Halbinsel einsetzen.Er wolle das verbleibende Jahr im Amt als letzte Gelegenheit betrachten, um den unvollständigen Frieden zu einem irreversiblen Frieden zu machen, sagte Moon am Montag in einer Rede anlässlich des vierten Amtsjubiläums.Eine lange Phase der Überlegungen nähere sich dem Ende. Es sei an der Zeit, zu handeln, sagte er.Moon wies darauf hin, dass die Biden-Regierung der USA inzwischen die Überprüfung der Nordkorea-Politik abgeschlossen habe. Er begrüße, dass die Politik darauf abziele, auf der Grundlage der US-nordkoreanischen Erklärung von Singapur von 2018 mit einem flexiblen, schrittweisen und praktischen Ansatz durch Diplomatie die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu erreichen.Zum geplanten ersten Gipfeltreffen mit US-Präsident Joe Biden am 21. Mai teilte Moon die Absicht mit, das bilaterale Bündnis zu festigen und die Nordkorea-Politik noch intensiver zu koordinieren, damit der Dialog zwischen Nordkorea und den USA wiederhergestellt und wieder Schritte für Frieden und Kooperation getan werden könnten.Der Staatschef ging auch auf die Wirtschaftsfrage ein und betonte, dass die Regierung einen schnelleren und kräftigeren Wirtschaftsaufschwung verwirklichen wolle. Die Regierung wolle alle verfügbaren Kräfte einsetzen, damit die Volkswirtschaft erstmals seit elf Jahren ein Wachstum von über vier Prozent erzielen werde.Die koreanische Wirtschaft habe sich im Auftaktquartal schneller als die anderer Mitglieder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) auf das Niveau vor dem Corona-Ausbruch erholt. Das sei eine nationale Errungenschaft, die private Haushalte, Unternehmen und Regierung in Kooperation erzielt hätten, betonte der Staatschef.