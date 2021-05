Politik Militär führt für bessere Corona-Quarantäne Gruppenurlaub von Soldaten ein

Das Militär hat einen sogenannten Gruppenurlaub eingeführt, damit Soldaten nach der Rückkehr aus dem Urlaub in ihrem bisherigen Unterkunftsraum unter Quarantäne stehen können.



Nach Angaben eines Militärvertreters am Sonntag veranlasste das Verteidigungsministerium, dass ab dem heutigen Montag der Anteil der in Urlaub befindlichen Soldaten von 20 Prozent aller Mitglieder einer Truppeneinheit auf bis zu 35 Prozent erhöht wird. Damit sollten die Mitglieder einer Kompanie oder eines Zugs gleichzeitig in Urlaub gehen können.



Im Falle eines Bataillons von etwa 500 Mann dürfen demnach sämtliche Mitglieder einer untergeordneten Kompanie von 150 Mann den Urlaub antreten.



Beim Heer bewohnt eine Kompanie gewöhnlich ein gesamtes Stockwerk eines Kasernengebäudes. Das Verteidigungsministerium ist der Meinung, dass mit der neuen Regelung die Soldaten einer Kompanie nach der Rückkehr in ihrer bisherigen Unterkunft unter Quarantäne stehen können, ohne eine gesonderte Quarantäneeinrichtung bereitstellen zu müssen.