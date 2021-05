Politik Präsident Moon will über drei Ministerkandidaten nach parlamentarischer Beratung entscheiden

Präsident Moon Jae-in hat sich im Anschluss an seine Rede zum vierten Jubiläum seines Amtsantritts auch Fragen von Journalisten gestellt.



Auf die Frage, was am bedauerlichsten in den letzten vier Jahren sei, antwortete Moon, dass es die Immobilienfrage sei.



Zu drei Ministerkandidaten, für die die Opposition die Rücknahme der Nominierungen verlangt, hieß es, dass der Widerspruch der Oppositionspartei nicht unbedingt das Scheitern der Überprüfung bedeute. Er wolle entscheiden, nachdem er die parlamentarischen Diskussionen bis heute beobachtet habe.



Zugleich betonte Moon die Notwendigkeit, das System parlamentarischer Anhörungen für die Ernennung von Kabinettsmitgliedern in der nächsten Regierung zu verbessern. Es würden Fähigkeiten außer Acht gelassen, nur über Mängel werde gesprochen.



In Bezug auf die Forderung nach der Begnadigung des Vizevorsitzenden von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, äußerte Moon, er wolle die Meinungen vieler Bürger anhören, bevor er eine Entscheidung treffe.



Angesichts der Forderung nach der Begnadigung der früheren Präsidenten Lee Myung-bak und Park Geun-hye sagte Moon, es sei ein Unglück für den Staat, dass die beiden inhaftiert seien. Er wolle unter Berücksichtigung der Gerechtigkeit der Justiz entscheiden.



Zum früheren Generalstaatsanwalt Yoon Seok-youl hieß es, dieser werde derzeit als aussichtsreicher Präsidentschaftsbewerber anerkannt. Es sei daher besser, nichts zu sagen.