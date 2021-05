Erste Ermittlungen neuer Antikorruptionsstelle richten sich gegen Seouler Bildungsinspektor

Photo : YONHAP News

Eine neue Antikorruptionsstelle hat Ermittlungen gegen den Seouler Bildungsinspektor Cho Hee-yeong aufgenommen.Das Büro für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte (CIO) teilte am Montag mit, dass Cho der Fall Nummer eins werde.Er soll Beamte angewiesen haben, eine Wiedereinstellung von fünf entlassenen Lehrern im Rahmen eines Sonder-Einstellungsverfahrens zu prüfen.Der Vorwurf war im letzten Monat aufgekommen, nachdem der Rechnungshof Board of Audit and Inspection (BAI) deswegen Strafanzeige gestellt hatte. Die Behörde hatte ihre Ermittlungsergebnisse außerdem der CIO überreicht.Die neue Antikorruptionsstelle nahm im Januar ihre Arbeit auf. Ihre Gründung geht auf eine Idee des Regierungslagers zurück und ist Teil der Initiative für Reformen bei der Staatsanwaltschaft. Die führende Oppositionspartei Macht des Volks (PPP) war gegen die Einrichtung der CIO, da sie zur Bekämpfung politischer Gegner eingesetzt würde. Der Bildungsinspektor von Seoul zählt jedoch zum liberalen Regierungslager.