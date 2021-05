Polizei verhört Aktivisten nach Vorwurf der Flugblatt-Verteilung

Photo : YONHAP News

Die Polizei hat nach dem Vorwurf der Flugblatt-Verteilung an der Grenze den Aktivisten Park Sang-hak verhört.Park ist Leiter der Organisation "Kämpfer für ein freies Nordkorea". Er soll gegen ein neues Gesetz verstoßen haben, laut dem das Verschicken von Flugblättern nach Nordkorea verboten ist.Er und seine Gruppe wollten das nordkoreanische Volk über die Wahrheit über das Leben in Südkorea informieren, sagte er am Montag vor dem Verhörtermin bei der Polizei von Seoul.Vor seiner Flucht aus Nordkorea habe er geglaubt, dass Südkorea eine Kolonie der USA und "lebendige Hölle" sei.Die vor der Polizeiwache Wartenden fragte er, was so schlimm daran sei, die Nordkoreaner über Politik, Kultur, Gesellschaft, Demokratie und Menschenrechte in Südkorea zu informieren. Selbst wenn er wegen seiner Aktionen im Gefängnis endete, würden seine Mitstreiter die Kampagne fortsetzen.Parks Gruppe behauptet, zwischen dem 25. und 29. April zehn Ballons mit rund 500.000 Flugblättern über die Grenze geschickt zu haben.Würde sich dies bewahrheiten, wäre es der erste bekannt gewordene Verstoß gegen das im März in Kraft getretene verschärfte Gesetz. Bei einem Verstoß droht im schlimmsten Fall eine Gefängnisstrafe oder eine Geldstrafe in Höhe von bis zu 30 Millionen Won oder 27.000 Dollar.Das Gesetz wird im Ausland, insbesondere in den USA, als Eingriff in die Meinungsfreiheit kritisiert. Die südkoreanische Regierung argumentiert, dass das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit der Bewohner in der Grenzregion schwerer wiege. Diese wären großen Gefahren ausgesetzt, wenn Nordkorea auf die Ballons und Flugblätter mit Schüssen reagierte.