Seoul verurteilt Bombenanschlag vor Schule in Afghanistan

Die südkoreanische Regierung hat den jüngsten Terroranschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul scharf verurteilt.Viele der Verletzten und Todesopfer seien anscheinend Schülerinnen auf dem Nachhauseweg gewesen, hieß es in einer Stellungnahme eines Sprechers des Außenministeriums am Montag.Seoul spende den Opfern des Terroranschlags und ihren Familien großen Trost, hieß es.Bei einem Bombenanschlag in der Nähe einer Schule in Kabul am Samstag kamen mindestens 68 Menschen ums Leben, 165 Menschen wurden verletzt.Der afghanische Präsident Aschraf Ghani bezichtigte die Terrorgruppe Taliban des Anschlags. Diese dementierte den Vorwurf und erklärte, dass sie Angriffe auf Zivilisten in Afghanistan verurteile.