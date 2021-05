Botschafter verspricht beste Anstrengungen für baldige Sicherung von Covid-19-Impfstoffen aus USA

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Botschafter in den USA, Lee Soo-hyuck, will sein Bestes tun, um durch Kontakte mit der US-Regierung Covid-19-Impfstoffe vor Juni nach Südkorea liefern zu lassen.Die entsprechende Äußerung machte Lee am Montag (Ortszeit) bei einem virtuellen Treffen mit koreanischen Korrespondenten in den USA.Im Vorfeld des Gipfeltreffens zwischen Südkorea und den USA werde der Frage Aufmerksamkeit geschenkt, ob Südkorea frühzeitig mit Impfstoffen von der US-Regierung oder US-Pharmaunternehmen versorgt werden könne, sagte er.Er höre, dass die USA die Situation in Südkorea gut verständen. Er berate sich auch kontinuierlich mit ranghohen Mitarbeitern von Pfizer, fügte Lee hinzu.Dem am 21. Mai geplanten Gipfel zwischen Präsident Moon Jae-in und US-Präsident Joe Biden maß der Diplomat in der Hinsicht große Bedeutung bei, dass es sich um das erste Präsenztreffen zwischen den Staatsführern beider Länder seit dem Amtsantritt der Biden-Regierung handelt. Er erwarte, dass das Treffen stärker auf praktische Maßnahmen ziele als alle bisherigen Treffen, den nationalen Interessen nutzen und für beide Länder zufriedenstellend sein werde, hieß es.