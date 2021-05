WHO: Noch kein Corona-Infektionsfall in Nordkorea - Bisher 26.000 Menschen getestet

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat noch keinen Corona-Infektionsfall gemeldet, nachdem bisher knapp 26.000 Menschen dort auf Covid-19 getestet worden waren.Laut einem am Dienstag veröffentlichten Wochenbericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden im Zeitraum vom 23. bis 29. April 751 Einwohner in Nordkorea auf Covid-19 getestet. Alle Tests seien negativ gewesen.Die Zahl der Getesteten in Nordkorea stieg damit auf 25.986.Dem Bericht zufolge waren 139 der kürzlich getesteten Patienten wegen grippeähnlichen Erkrankungen oder schweren akuten Atemwegsinfektionen behandelt worden.Die globale Corona-Impfinitiative Covax Facility will Nordkorea 1,992 Millionen Impfdosen zur Verfügung stellen. Die Lieferung verzögert sich jedoch.