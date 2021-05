Samsung Electronics will auf physische Präsenz bei MWC verzichten

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics will nach Branchenangaben auf eine physische Präsenz auf der kommenden Mobilfunkmesse Mobile World Congress (MWC) 2021 verzichten.Samsung teilte mit, dass das Unternehmen der Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter, Partner und Kunden höchste Priorität eingeräumt und beschlossen habe, auf die Teilnahme an Offline-Ausstellungen beim diesjährigen MWC zu verzichten. Das Unternehmen wolle jedoch online teilnehmen und weiterhin mit der GSMA, Veranstalter der Messe, und Branchenpartnern zusammenarbeiten.Der MWC hatte jedes Jahr Ende Februar in Barcelona stattgefunden. Letztes Jahr wurde die Messe aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt und dieses Jahr auf Juni verschoben.Wegen der anhaltenden Pandemie haben jedoch mehrere führende IKT-Unternehmen bereits ihren Verzicht auf eine Teilnahme erklärt, darunter Google, Nokia, Ericsson und Sony.Es wird erwartet, dass auch andere führende koreanische IKT-Unternehmen nicht mit Ständen auf der Messe vertreten sein werden.