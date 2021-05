Koreanische Süßwaren werden im Ausland immer beliebter

Photo : YONHAP News

Koreanische Süßigkeiten genießen im Ausland immer größere Beliebtheit.Nach Branchenangaben am Dienstag belief sich der Auslandsumsatz des koreanischen Süßwarenherstellers Orion Corp. im vergangenen Jahr auf 1,46 Billionen Won (1,3 Milliarden Dollar). Das entspreche 65,5 Prozent des Gesamtumsatzesin Höhe von 2,23 Billionen Won (knapp zwei Milliarden Dollar).Orions Auslandsumsatz stieg jedes Jahr, und zwar von 1,06 Billionen Won im Jahr 2017 auf 1,21 Billionen Won im Jahr 2018 und 1,29 Billionen Won im Jahr 2019.China war mit einem Umsatz von 1,09 Billionen Won (974 Millionen Dollar) im letzten Jahr der wichtigste Abnehmer. Dahinter folgten Vietnam mit 292 Milliarden Won (260 Millionen Dollar) und Russland mit 89 Milliarden Won (79 Millionen Dollar).Orions meistverkauftes Produkt in Übersee ist Choco Pie, ein mit Schokolade überzogener Kuchen mit Marshmallow-Füllung. Der Auslandsumsatz des Produkts legte von 341 Milliarden Won im Jahr 2019 auf 381,4 Milliarden Won (340 Millionen Dollar) im vergangenen Jahr zu.Dank des anhaltenden Interesses an der koreanischen Popkultur und Küche im Ausland seien koreanische Süßwaren beliebter geworden, sagte ein Vertreter der Süßwarenbranche.