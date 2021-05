Gesundheitsminister warnt trotz sinkender Zahl der Corona-Neuinfektionen vor Entspannung

Photo : YONHAP News

Gesundheitsminister Kwon Deok-cheol hat trotz der sinkenden Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus vor einer frühzeitigen Entspannung gewarnt.Die Zahl der bestätigten lokalen Neuinfektionen betrage heute 483, sagte Kwon am Dienstag bei einer Sitzung der Katastrophenschutzzentrale.Die durchschnittliche Zahl der Neuansteckungen am Tag in der letzten Woche betrage 565 und sei damit um 32 niedriger verglichen mit einer Woche zuvor. Die Reproduktionszahl betrage 0,94 und sei die vierte Woche in Folge gesunken, hieß es.Kwon sagte jedoch auch, es sei noch verfrüht, sich zurückzulehnen. Der Anteil der Neuinfizierten, bei denen die Übertragungsroute noch untersucht würden, übertreffe ein Viertel. Ansteckungen durch Kontakte mit Angehörigen, Bekannten und Arbeitskollegen machten fast die Hälfte aller Fälle aus.Unterdessen buchten 40 Prozent der 70-74-Jährigen mit Stand 0 Uhr am Dienstag einen Termin für die Impfung gegen Covid-19. Bei den 65-69-Jährigen erreicht die Buchungsquote 21 Prozent.