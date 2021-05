Medien: Nordkorea reagierte auf US-Vorschlag für Erläuterung von Ergebnis der Politiküberprüfung

Photo : KBS News

Nordkorea hat laut einem Medienbericht auf einen Kontaktversuch der US-Regierung letzte Woche reagiert. Washington hatte einen Kontakt angeregt, um die Ergebnisse der Überprüfung der Nordkorea-Politik zu erläutern.Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete am Dienstag, dass Nordkorea erklärt haben soll, dass es das Angebot gut entgegengenommen habe.Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, hatte zwar am 30. April vor der Presse bekannt gemacht, dass die Biden-Regierung weder einen „Grand Bargain“ wie Ex-Präsident Trump noch eine strategische Geduld wie die Obama-Regierung anstreben, sondern einen praktischen Ansatz gegenüber Nordkorea verfolgen wolle. Die Biden-Regierung will jedoch Nordkorea durch einen Kontakt direkt über die Ergebnisse der Überprüfung der Nordkorea-Politik informieren.„Gut entgegengenommen“ soll offenbar andeuten, dass der von den USA unterbreitete Vorschlag für einen Kontakt auf der Arbeitsebene entgegengenommen worden sei. Es wird erwartet, dass Nordkorea nach einer Überprüfung auf hochrangiger Ebene entscheiden wird, ob es einen Kontakt mit den USA akzeptieren wird.Wie verlautete, wolle Washington zuerst Pjöngjang die Details seiner Nordkorea-Politik erläutern und erst später über die Bekanntmachung entscheiden.