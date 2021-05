Entscheidung über Anerkennung von südkoreanischem Wattgebiet als Welterbe vertagt

Photo : YONHAP News

Die Weltnaturschutzunion (IUCN) hat ihre Entscheidung über die Anerkennung eines südkoreanischen Wattgebiets als Welterbe vertagt.Das teilte die koreanische Kulturerbebehörde CHA am Dienstag mit.Ein IUCN-Beirat habe entschieden, dass die Wattgebiete "Getbol" an der Südwestküste zunächst nicht für die Aufnahme in die Welterbeliste berücksichtigt würden.Das Komitee kann Vorschläge zur Aufnahme von Stätten annehmen, ablehnen oder vertagen. Jedoch war früher auch die Entscheidung über die Anerkennung der konfuzianischen Akademien "Seowon" zunächst vertagt worden, ehe diese später doch noch als Welterbe eingestuft werden konnten.Die koreanische Behörde wolle sich nach eigenen Angaben um eine bessere Bewertung für die Wattgebiete bei einer Überprüfung im Juli bemühen.Die Wattgebiete erstrecken sich über eine Fläche von 1.000 Quadratmetern in Seocheon in der Süd-Chungcheong-Provinz, Gochang in der Nord-Jeolla-Provinz und Sinan, Boseong und Suncheon in der Provinz Süd-Jeolla. Das Wattgebiet dient seltenen Tierarten als Heimstatt.