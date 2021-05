Medien: Geheimdienstchefs Südkoreas und Japans führen Gespräche

Photo : YONHAP News

Die Geheimdienstchefs Südkoreas und Japans sind am Dienstag in Tokio zu einem Treffen zusammengekommen.Das berichtete das japanische Nachrichtennetzwerk Japan News Network (JNN) am Dienstag.JNN zufolge hätten sich Park Jie-won, Direktor des Nachrichtendienstes NIS, und Hiroaki Takizawa, Direktor des Cabinet Intelligence and Research Office, anscheinend vor allem über die Lage in Nordkorea ausgetauscht. Die US-Regierung hatte jüngst die Überprüfung der Nordkorea-Politik abgeschlossen.Auch die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete unter Berufung auf eine Quelle, dass Park und Takizawa am Dienstag Einzelgespräche geführt hätten.Park war am Dienstag für ein trilaterales Treffen mit seinen US-amerikanischen und japanischen Amtskollegen nach Japan gereist.