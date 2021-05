Schüsse in Atlanta: Verdächtiger angeklagt

Photo : YONHAP News

Nach den Schießereien in drei Massagesalons in Atlanta und Umgebung ist ein Tatverdächtiger angeklagt worden.Die Nachrichtenagentur AP berichtete am Dienstag (Ortszeit), dass die Grand Jury des Fulton County im Bundesstaat Georgia beschlossen habe, den Verdächtigen Robert Aron Long vor Gericht zu stellen.Gegen Long wurde unter anderem der Verdacht erhoben, acht Menschen, darunter sechs asiatischstämmige Frauen, erschossen zu haben.Die Bezirksstaatsanwältin des Fulton County, Fani Willis, teilte laut AP die Absicht mit, gegen Long eine Strafverschärfung wegen Hasskriminalität erwirken zu wollen und die Todesstrafe zu beantragen.Long, ein 22-jähriger weißer Mann, hatte am 16. März bei Schießereien in drei Massagesalons in der Gegend von Atlanta, Georgia, acht Menschen getötet, darunter vier koreanischstämmige Frauen.