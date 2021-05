China kritisiert Japan wegen Bezeichnung für Trostfrauen des Militärs

China hat Tokios Entscheidung scharf verurteilt, die Opfer der Sexsklaverei seines Militärs in Kriegszeiten nicht als „militärische Trostfrauen“ sondern lediglich als „Trostfrauen“ zu bezeichnen.Japan jongliere mit Worten, um eine historische Tatsache zu verwischen, kritisierte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, am Dienstag vor der Presse. Sie war nach einem Kommentar zur Äußerung des japanischen Premierministers Yoshihide Suga über die Angelegenheit gefragt worden. Suga hatte am Montag angedeutet, dass die Bezeichnung „militärische Trostfrauen“ bei der Überprüfung von Schulbüchern nicht geduldet würde.Japan beabsichtige, seine Aggressionsgeschichte Schritt für Schritt zu leugnen und zu beschönigen. Das sei keine Haltung eines verantwortungsvollen Staates. China fordere Japan erneut auf, sich mit seiner Aggressionsgeschichte auseinanderzusetzen und Reue zu zeigen, betonte sie.