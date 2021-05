Stärkster Anstieg der Erwerbstätigenzahl seit fast sieben Jahren

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im April so kräftig wie seit sechs Jahren und acht Monaten nicht mehr gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch waren im letzten Monat 27,21 Millionen Menschen berufstätig. Das seien 652.000 Personen mehr als ein Jahr zuvor.Damit wurde der stärkste Anstieg seit August 2014 erzielt.Das Land hatte infolge der Corona-Pandemie seit März letzten Jahres den zwölften Monat in Folge einen Rückgang bei der Zahl der Arbeitsplätze verbucht, ehe im März ein Zuwachs verzeichnet werden konnte.Die Beschäftigungsquote in der Altersgruppe von 15 bis 64 Jahren kletterte um 1,1 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 66,2 Prozent.Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf vier Prozent.