Ausländische Arbeiter in Korea arbeiten im Schnitt 50 Stunden in der Woche

Photo : Getty Images Bank

Ausländische Arbeiter in Südkorea arbeiten laut einem Bericht im Schnitt 50 Stunden in der Woche.Gastarbeiterinnen stehen hinsichtlich der Löhne und Arbeitsbedingungen schlechter als Gastarbeiter da.Das ergab ein Bericht des Koreanischen Instituts für Gesundheit und soziale Angelegenheiten (KIHASA) zu den Arbeitsbedingungen der eingewanderten Arbeiter. Ein Forschungsteam des Instituts hatte insgesamt 1.427 ausländische Arbeiterinnen und Arbeiter befragt, die Arbeitsvisa E9 oder H2 beziehungsweise F4-Visa für koreanischstämmige Ausländer besitzen.24,6 Prozent der Befragten arbeiteten länger als die gesetzliche Wochenarbeitszeit von maximal 52 Stunden.20,7 Prozent antworteten, dass sie wöchentlich über 60 Stunden arbeiteten.Bei den Männern sagten 19,3 Prozent, dass sie 60 Stunden in der Woche arbeiteten. Der entsprechende Anteil erreichte bei den Frauen 24,1 Prozent.Der durchschnittliche Nettolohn der ausländischen Arbeitskräfte betrug Ende 2019 2,11 Millionen Won (1.880 Dollar) im Monat. Der Durchschnittslohn derjenigen, die erst 2020 oder später zu arbeiten begannen, beläuft sich angesichts der Corona-Pandemie nur auf 1,86 Millionen Won (1.661 Dollar).40,3 Prozent sagten, dass sie nie einen Arbeitsvertrag abgeschlossen hätten.