Südkorea meldet 635 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist auf über 600 gestiegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 635 Neuansteckungen bestätigt, darunter 613 lokale und 22 eingeschleppte Fälle. Bislang seien insgesamt 128.918 Corona-Infizierte im Land erfasst worden.Die eingeschleppten Fälle betrafen elf ausländische und elf südkoreanische Staatsbürger.Weitere 656 Patienten wurden genesen aus der Quarantäne entlassen, die Zahl der Entlassenen stieg damit auf 119.373. Derzeit werden 7.661 Infizierte isoliert versorgt.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf beträgt 167.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um fünf auf 1.884. Die Letalitätsrate liegt bei 1,46 Prozent.