Vierte Gruppe von Koreanern aus Indien zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Eine weitere Gruppe von Südkoreanern ist am Mittwoch aus dem von Covid-19 besonders stark betroffenen Indien zurückgekehrt.Eine Sondermaschine von Asiana Airlines mit 182 Koreanern und einem Inder an Bord sei um 6.51 Uhr aus Neu-Delhi kommend am Flughafen Incheon eingetroffen, teilte die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention mit.Bisher organisierte Südkorea insgesamt vier Rückholflüge aus Indien für insgesamt 722 Menschen. Am 4. Mai waren 172 Personen aus Chennai zurückgekehrt, am 7. Mai 204 Menschen aus Bengaluru. Am 9. Mai waren 164 Menschen aus Neu-Delhi eingereist.Die Rückkehrer müssen nach der Ankunft in von der Regierung bereitgestellten Einrichtungen getestet werden und sieben Tage lang unter Quarantäne stehen, auch wenn das Testergebnis negativ ist. Danach müssen sie sich zu Hause oder woanders in eine siebentägige Selbstquarantäne begeben.