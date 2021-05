853.000 Dosen von AstraZeneca-Impfstoff werden morgen in Südkorea eintreffen

Photo : YONHAP News

835.000 Dosen des Covid-19-Impfstoffs von AstraZeneca werden am Donnerstagabend in Südkorea eintreffen.Das teilte die Taskforce der Regierung für die Impfstoff-Einfuhr mit.Dabei handelt es sich um Impfdosen, die Südkorea über COVAX Facility geliefert bekommt.Ab übermorgen bis Anfang Juni würden 7,23 Millionen Impfdosen von AstraZeneca geliefert, die sich das Land über einen direkten Vertrag mit dem Unternehmen gesichert habe. Zusammen mit der am Donnerstag geplanten Lieferung würden insgesamt 8,065 Millionen Dosen bereitgestellt, hieß es.Zudem würden insgesamt fünf Millionen Impfdosen von Pfizer im Mai und Juni ausgeliefert. Damit werde Südkorea über ausreichend Impfstoffe verfügen, um im ersten Halbjahr insgesamt 13 Millionen Menschen eine erste Corona-Impfung zu verabreichen, so die Regierung.COVAX Facility ist ein globaler Kooperationsmechanismus für die Bereitstellung von genügend Impfstoffen und eine gerechte Impfstoffverteilung, an dem vor allem die Koalition für Innovationen in der Epidemievorbeugung (CEPI), die Impfallianz GAVI und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beteiligt sind.