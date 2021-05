US-Geheimdienstchefin heute in Südkorea erwartet

Photo : YONHAP News

Avril Haines, die Direktorin der nationalen Nachrichtendienste (DNI) der USA, wird am heutigen Mittwoch zu einem Besuch in Südkorea erwartet.Laut einer Regierungsquelle wird Haines am Nachmittag nach einem trilateralen Treffen mit ihren südkoreanischen und japanischen Amtskollegen in Tokio nach Südkorea weiterreisen und auf der Luftwaffenbasis Osan in Pyeongtaek ankommen.Wie verlautete, wolle sie am Donnerstag die demilitarisierte Zone (DMZ) besuchen und die gemeinsame Sicherheitszone (JSA) im Waffenstillstandsort Panmunjom besichtigen.Zudem würden Termine für einen Höflichkeitsbesuch bei Präsident Moon Jae-in und ein Gespräch mit dem nationalen Sicherheitsberater Suh Hoon koordiniert. Es wird erwartet, dass beide Seiten über die neue Nordkorea-Politik der Biden-Regierung Meinungen austauschen und ihre Einschätzungen zur Lage auf der koreanischen Halbinsel teilen werden.Haines ist die erste Frau im Amt des DIN (Director of National Intelligence), Direktor des Zusammenschlusses von 15 Geheimdiensten der USA, einschließlich der CIA.