Nationales Bei Fahren persönlicher Mobilitätsgeräte ohne Führerschein droht Bußgeld

Wer ohne Fahrerlaubnis ein persönliches Mobilitätsgerät wie E-Scooter fährt, dem droht ab morgen ein Bußgeld in Höhe von 100.000 Won (89 Dollar).



Die entsprechende Revision zum Straßenverkehrsgesetz trete am Donnerstag in Kraft, teilte die Nationale Polizeibehörde am Dienstag mit.



Derzeit dürfen über 13-Jährige ohne Führerschein einen E-Scooter fahren.



Das Fahren ohne Schutzausrüstung wie Schutzhelm wird mit einem Bußgeld von 20.000 Won geahndet. Falls zwei oder mehr Personen mit einem E-Scooter fahren, drohen 40.000 Won Bußgeld.



Sollte ein Kind jünger als 13 Jahre ein solches Mobilitätsgerät fahren, muss sein Vormund ein Bußgeld in Höhe von 100.000 Won zahlen.