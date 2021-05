Kospi verliert mehr als ein Prozent

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Kospi-Index hat am Mittwoch 1,49 Prozent auf 3.161,66 Zähler.Grund für den Rückgang seien laut Analysten zunehmende Inflationssorgen gewesen.Der Kospi war bereits schwach in den Handel gestartet, nachdem der Dow Jones in den USA am Dienstag wegen Inflationssorgen um 1,36 Prozent nachgegeben hatte.Zwischenzeitlich hatte der Kospi 2,2 Prozent verloren, ehe die Kurse gegen Handelsschluss wieder stiegen.Die Marktteilnehmer schienen besorgt zu sein, ob die steigende Inflation ein länger anhaltender Trend werde, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.