USA kritisieren Nordkorea in Bericht zur Religionsfreiheit

Die USA haben in einem Bericht zur Religionsfreiheit Nordkorea kritisiert.Im Bericht zum Stand der Religionsfreiheit in der Welt 2020 ordnete das Außenministerium Nordkorea der Gruppe der Länder zu, denen im Zusammenhang mit dem US-amerikanischen internationalen Religionsgesetz von 1998 besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden müsse.Staaten in dieser Gruppe wird vorgeworfen, besonders schwere Verstöße gegen die Religionsfreiheit toleriert zu haben.Das Ministerium stufte Nordkorea im vergangenen Dezember das 19. Jahr in Folge als Staat ein, dessen Organe nicht gerechtfertigte Eingriffe in die Religionsfreiheit vornehmen.Die USA hätten ihre Bedenken im Rahmen verschiedener multilateraler Formate vorgetragen. Auch in bilateralen Gesprächen, insbesondere mit Ländern, die zu Nordkorea diplomatische Beziehungen unterhielten, seien diese Bedenken erörtert worden.Die USA seien über die Verstöße "äußerst besorgt". Im vergangenen Dezember sei daher eine Resolution der UN-Generalversammlung mitinitiiert worden, in der Nordkorea "lang anhaltende und andauernde, systematische sowie schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen" zur Last gelegt würden.