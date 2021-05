Internationales USA wollen Menschenrechtslage in Nordkorea und Nuklearfrage gleichzeitig thematisieren

Die USA wollen die Menschenrechtslage in Nordkorea thematisieren und gleichzeitig an dessen Denuklearisierung arbeiten.



Das sagte Daniel Nadel, Leiter des Büros für internationale Religionsfreiheit im US-Außenministerium am Mittwoch in einer telefonischen Pressekonferenz.



Die Nuklearfrage sei eine echte Herausforderung. Es gebe keinen Zielkonflikt zwischen der Behandlung von Menschenrechtsfragen und Sicherheitsfragen. Die USA könnten diese Dinge gleichzeitig tun, erläuterte der Abteilungsleiter.



Das Ministerium hatte zuvor am Mittwoch seinen neuen Bericht zur Religionsfreiheit in der Welt veröffentlicht und darin schwere Verstöße in Nordkorea angeprangert.